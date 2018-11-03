Benzia camiadan özür diledi

Benzia, Galatasaray ile dün oynadıkları derbi sonrası İnstagram hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Küfür içeren bu paylaşım sonrası gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklamaya yapan 24 yaşındaki futbolcu, "Dün hepimiz için son derece önemli bir gündü. Hepimiz kazanmaya ve Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil etmeye odaklanmıştık. Ben de sahada bulunduğum her dakika Fenerbahçe’ye katkı sağlamak için çalışıyorum. Oyundan alındıktan sonra düşünmeden hareket ettim. Kazanma isteğim ve öfkemin beni yönetmesine izin vermemeliydim. Kulübümüzden, başkanımızdan, sportif direktörümüzden, bütün teknik ekipten, taraftarlarımızdan ve takipçilerimden özür dilerim. Hocamızın seçimlerine ve ekibime saygımın sonsuz olduğunu belirtmek isterim" dedi.