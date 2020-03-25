Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle sarı-lacivertlileri UEFA'ya şikayet etmişti.
TRT Spor'un haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. Alınan karara göre FIFA; oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaların geri ödenmesine karar verdi.
840 BİN EURO ÖDENECEK
Sonuca göre Fenerbahçe, 45 gün içinde Yassine Benzia'ya toplam 840 bin euro para ödeyecek.