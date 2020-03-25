Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı

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Arda Turan, gelecek planlarıyla ilgili konuştu

Devre arası hiçbir kulüple anlaşamayan Arda Turan, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Bu ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum" dedi.