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Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı

Fenerbahçe'yi alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayet eden Yassine Benzia, davayı kazandı. Sarı-lacivertliler, Cezayirli oyuncuya 840 bin euro ödeyecek.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle sarı-lacivertlileri UEFA'ya şikayet etmişti.

TRT Spor'un haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. Alınan karara göre FIFA; oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaların geri ödenmesine karar verdi.

840 BİN EURO ÖDENECEK

Sonuca göre Fenerbahçe, 45 gün içinde Yassine Benzia'ya toplam 840 bin euro para ödeyecek.

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