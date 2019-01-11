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Benzia namaz sonrası kandurayı çıkardı

Fenerbahçeli futbolcu Benzia'nın geçtiğimiz hafta cuma namazında giydiği kıyafete CHP üyesi İbrahim Sözen tepki göstermişti. Cezayirli futbolcu bu hafta cami çıkışı kandurayı çıkardı.

Benzia namaz sonrası kandurayı çıkardı
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Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de müslüman futbolcular, geçtiğimiz hafta toplu halde cuma namazına gitmişti.

Namaza giden futbolcular arasında yer alan Cezayirli Yassine Benzia'nın giydiği kıyafet ise çok konuşulmuştu.

(Fotoğraflar: Cengiz Malgır)

İBRAHİM SÖZEN: DİNCİ KIYAFETLER GİYEMEZSİN

Arap dünyasında erkeklerin giydiği yöresel kıyafet olan kanduraya dini bir simge olarak bakan CHP üyesi İbrahim Sözen, sosyal medya hesabından tepki göstermiş ve  "Özel yaşamında ne yaparsa yapsın, ancak profesyonel oyuncu olduğun takımın kampında, orasının formasıyla, oranın kuralıyla davranacak radikan dinci kıyafetiyle F.Bahçe kampında boy gösteremezsin. Fenerbahçe buna izin vermemelidir!" ifadelerini kullanmıştı.

(Fotoğraflar: Cengiz Malgır)

FOTOĞRAF ÇEKMESİNLER DİYE ÜZERİNDEN ÇIKARDI

Aldığı haksız tepkilerden sonra bu hafta cami çıkışı yöresel kıyafetini üzerinden çıkaran Benzia, Fenerbahçe eşofmanıyla tesislerin yolunu tuttu.

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi 

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