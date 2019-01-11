1 Şenol Güneş transfer durumunu değerlendirdi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, takımdaki geleceği merak konusu olan ve transfer edilebilecek futbolcular hakkında açıklamalar yaptı.

2 Benzia namaz sonrası kandurayı çıkardı Fenerbahçeli futbolcu Benzia'nın geçtiğimiz hafta cuma namazında giydiği kıyafete CHP üyesi İbrahim Sözen tepki göstermişti. Cezayirli futbolcu bu hafta cami çıkışı kandurayı çıkardı.

3 Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a kefilim Şenol Güneş, bazı taraftarların transferine karşı çıktığı Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Hataları olmuştur, hepimizin oldu ancak kalbi temiz bir çocuktur" dedi.

4 Feghouli: Slimani değil Fenerbahçe kötü Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, henüz beklentileri karşılamayan vatandaşı Slimani hakkında konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'nin daha yenilikçi bir futbol oynaması lazım" dedi.

5 Tolgay: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Antalya kampına götürülmeyen Tolgay Arslan, kulüple bağlarını kopardı. 28 yaşındaki futbolcunun F.Bahçe'yle prensipte anlaştığı öğrenildi.

6 Çotanak Stadı'nda sona gelindi Giresun'da yapılan 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın büyük bir bölümü tamamlandı. Stadın önümüzdeki sezona yetiştirileceği öğrenildi.

7 Galatasaray'ın forvet planı Eren Derdiyok'la yola devam etmeme kararı alan Galatasaray'da henüz bir forvet transferi yapılmadı. Yönetim, Alan, Batshuayi ve Demba Ba'nın ardından Benjamin Tetteh'i de listeye dahil etti.

8 Roma Ozan Kabak'ı istiyor İstihbaratlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Roma'nın Ozan Kabak'ın peşinde olduğunu söyledi.

9 Hakan Keleş: Beşiktaş Douglas'ı istedi Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş'ın Douglas'ı transfer etmek istediğini söyledi. Keleş ayrıca siyah-beyazlıların genç stoperi Fatih Aksoy'a talip olduklarını da açıkladı.