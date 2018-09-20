Benzia: UEFA'da finale çıkacağız

Konyaspor karşısında Fenerbahçe formasını ilk kez giyen ve Eljif Elmas'ın attığı golde asisti yapan isim olan Yassine Benzia, Zagreb maçı öncesinde UEFA'da finale çıkmak istediklerini söyledi.

HEDEF FİNAL

Cezayirli futbolcu, "Yeni bir maceraya yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bunun sonu mutlu bitsin istiyoruz. Önce gruplardan lider çıkmak, daha sonra da tur tur, rakipleri eleyip, finale kalmak arzusundayız" diye konuştu.

Kendi performansına da değinen Benzia, "Fenerbahçe'ye özel ve güzel işler yapmak için geldim. Takıma faydalı olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.