Benzia: Zamanla daha iyi olacak

Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede ilk kez sahaya çıkan ve başarılı bir performans sergileyen Yassine Benzia, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İLK MAÇINDA GEÇER NOT ALDI

Giuliano'nun yerine sarı-lacivertli takıma transfer edilen Benzia, Konyaspor maçındaki futboluyla taraftarları memnun etti. Başarılı futboluyla geçer not alan Benzia gelecek adına olumlu sinyaller verdi.

"FUTBOLUN DİLİ EVRENSEL"

Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Cezayir asıllı futbolcu, "Çok iyi bir akşamdı bizim için ve kendi adıma da aynı şey geçerli. Kazandığımız için, takıma katkı verdiğim için mutluyum. Ben ve takım için güzel bir akşam oldu" ifadelerini kullandı.

Henüz takıma adapte olamadığını belirten Benzia, "Sadece 3-4 antrenman yapma şansım oldu takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanımak için çok zamanın olmadı ama futbolun dili evrensel. Bazı oyuncular ayağına, bazı oyuncular koşu yoluna top ister. Zamanla arkadaşlarımı daha iyi tanıyacağım" dedi.