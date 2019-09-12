Beren Güney, Beşiktaşlı Elneny'yi ifşaladı

Geçtiğimiz günlerde Yağmur Taktaş'ın Emre Mor'un kendisine attığı mesajları yayınlamasının ardından bir ifşa da manken Beren Güney'den geldi.
"BENİ NEREDEN BULDUN BE ADAM"
Beşiktaş'ın yeni transferi Elneny'yle DM'den yaptığı yazışmaları paylaşan Güney, "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba? Daha yeni Türkiye'ye geldi. Beni nereden buldun be adam" diyerek isyan etti.
İkili arasında geçen konuşma şu şekilde:
-Merhabaa.
-Günaydııın.
-Günaydın.
-Solaryum salonundaydım.
-Günün nasıl geçiyor?
-İyi geçiyor, antrenmandaydım yeni bitirdim.
-Oo iyi yapmışsın.