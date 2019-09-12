Abdullah Avcı: Şenol Hoca gibi olmak istiyorum

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

Kök hücre nakli için Fransa'ya götürülen Schumacher'den iyi haber geldi. Hastanede çalışan bir hemşire, "Bakımını ben yapıyorum. Onun bilincinin yerinde olduğuna dair sizi temin edebilirim" dedi.

Yüksek maaş alan futbolculardan indirim talep eden yönetime Burak Yılmaz'dan olumlu yanıt geldi. Kadroda düşünülmeyen Lens ise FEDA teklifini redetti.

Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici yaptığı açıklamada, "Ben bunları hak edecek ne yaptım, çok büyük üzüntü yaşıyorum" dedi.

Mehmet Ekici: Kimse bana istenmediğimi söylemedi

EURO 2020 Elemeleri'nde iyi bir performans sergileyen A Milli Takımız, grubunu lider olarak tamamlarsa ve ilk 6 ülkeden biri olursa şampiyonaya 1. torbadan katılacak.

Manken Beren Güney, Beşiktaşlı Elneny'nin kendisine attığı mesajları yayınladı. Güney, "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba? Daha yeni Türkiye'ye geldi. Beni nereden buldun be adam" dedi.

1 Şenol Güneş özel aracı reddetti Moldova maçı sonrası kendisi için tahsis edilen özel aracı reddeden Şenol Güneş, "Ne demek takımdan ayrı gitmek. Ben takım otobüsüyle gidiyorum" dedi.

2 Beren Güney, Beşiktaşlı Elneny'yi ifşaladı Manken Beren Güney, Beşiktaşlı Elneny'nin kendisine attığı mesajları yayınladı. Güney, "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba? Daha yeni Türkiye'ye geldi. Beni nereden buldun be adam" dedi.

3 Genoa'dan Sinan Gümüş'e bonservisini al ve git teklifi Galatasaray'dan ayrılarak Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş, umduğunu bulamadı. İtalyan kulübünün oyuncuya kendine takım bulmasını söylediği öne sürüldü.

4 Beşiktaş yönetimi oyunculardan indirim talep etti Yüksek maaş alan futbolculardan indirim talep eden yönetime Burak Yılmaz'dan olumlu yanıt geldi. Kadroda düşünülmeyen Lens ise FEDA teklifini redetti.

5 Zanka: Futbolda homofobi ve ırkçılık istemiyoruz Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka, homofobiye karşı yer aldığı kampanyalar hakkında konuştu.

6 Mehmet Ekici: Kimse bana istenmediğimi söylemedi Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici yaptığı açıklamada, "Ben bunları hak edecek ne yaptım, çok büyük üzüntü yaşıyorum" dedi.

7 EURO 2020'ye 1. torbadan katılabiliriz EURO 2020 Elemeleri'nde iyi bir performans sergileyen A Milli Takımız, grubunu lider olarak tamamlarsa ve ilk 6 ülkeden biri olursa şampiyonaya 1. torbadan katılacak.

8 Fransız basını: Schumacher uyandı Kök hücre nakli için Fransa'ya götürülen Schumacher'den iyi haber geldi. Hastanede çalışan bir hemşire, "Bakımını ben yapıyorum. Onun bilincinin yerinde olduğuna dair sizi temin edebilirim" dedi.

9 Hakan Çalhanoğlu: Galatasaraylıyım A Milli Takım'daki performansı nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Hakan Çalhanoğlu, ilerleyen yıllarda Galatasaray'da oynamak istediğinin sinyallerini verdi.