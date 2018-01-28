Berfu Cengiz'den Mısır'da ikincilik

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Mısır'daki 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Bosna Hersekli partneri Jasmina Tinjic ile çiftlerde ikinciliği elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Şarm El-Şeyh kentinde sert zeminde gerçekleştirilen organizasyonun 1 numaralı seribaşı çifti Berfu Cengiz ile Tinjic, finalde Yeni Zelandalı Jade Lewis-Erin Routliffe ikilisiyle karşılaştı.

Çekişmeli geçen final mücadelesinde Berfu Cengiz-Tinjic çifti, rakiplerine 1 saat 22 dakika sonunda 6-1, 5-7 ve 12-10'luk skorla yenildi. Böylece Lewis-Routliffe çifti şampiyonluğa ulaşırken, Berfu ve partneri Tinjic ikinci oldu.