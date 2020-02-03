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Berk İsmail Ünal'dan harika vole

TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor forması giyen Berk İsmail Ünsal, Tuzlaspor karşısında harika bir gol attı. Son 6 maçta 7 gol atan golcü futbolcu toplamda gol sayısını 11'e çıkartı.

| Haber Merkezi
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Sakaryaspor forması giyen eski Galatasaraylı Berk İsmail Ünsal attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Tatangaların son kazandığı Tuzlaspor maçında Berk İsmail 2 gol atarak mücadeleye damga vurdu.

Berk İsmail Ünsal'dan harika vole- İZLE 

BERK'TEN SON 6 MAÇTA 7 GOL 

Son 6 maçta 7 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu toplamda gol sayısını 11'e çıkartı.

Berk İsmail, Tuzlaspor maçında attığı röveşata golüyle büyük alkış topladı. 

Geçen sezon da Sakaryaspor forması giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu 24 maçta 15 gol atmış takımı TFF 2. Lig play off finalinde elenmişti.

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