Berk İsmail Ünal'dan harika vole

Cedi Osman: Deprem sebebi ile çok üzgün ve kötü hissettim

Ankaragücü'nde Dever Orgill, Kasımpaşa ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından penaltı noktasına yattı ve bir süre kalkmadı.

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Sivasspor ve F.Bahçe'nin kaybettiği haftada Başakşehir, G.Saray, Trabzonspor ve Beşiktaş kazanmayı başardı.

Trabzonspor maçı sonrası havaalanına doğru giden F.Bahçe kafilesini, bir grup taraftar taciz etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, arka koltuktaki taraftarın silah çektiğini iddia etti.

Mansur Çalar bu kez de tırnaklarıyla saldırdı

Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır'la yaşadığı ikili mücadele hakkında konuşan Max Kruse, "Neden böyle düdükler çalınıyor anlamıyorum" diyerek karşılaşmanın hakemini eleştirdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçın Emre ile tartışan Obi Mikel, 39 yaşındaki oyuncunun kendisine ve ailesine küfrettiğini iddia etti. Emre ise kimseyle olumsuz bir diyalog yaşamadığını söyledi.

1 Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı Süper Lig'de şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Sivasspor ve F.Bahçe'nin kaybettiği haftada Başakşehir, G.Saray, Trabzonspor ve Beşiktaş kazanmayı başardı.

2 Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe otobüsünü taciz etti Trabzonspor maçı sonrası havaalanına doğru giden F.Bahçe kafilesini, bir grup taraftar taciz etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, arka koltuktaki taraftarın silah çektiğini iddia etti.

3 Mahkemeden Dorukhan'a ceza Dorukhan Toköz, eski kız arkadaşı Cansu Gezer ile mahkemelik oldu. Gezer'i tehdit eden 23 yaşındaki futbolcu, 4 ay yaklaşmama cezası aldı.

4 Kruse'nin faul isyanı Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır'la yaşadığı ikili mücadele hakkında konuşan Max Kruse, "Neden böyle düdükler çalınıyor anlamıyorum" diyerek karşılaşmanın hakemini eleştirdi.

5 Sergen Yalçın'dan fizik eleştirisi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, kondisyona yönelik idmanları artıracaklarını söyledi.

6 Mansur Çalar bu kez de tırnaklarıyla saldırdı Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibi takımın oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı.

7 Super Bowl 2020'yi Kansas City Chiefs kazandı ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

8 Obi Mikel ile Emre yaşanan kavga hakkında konuştu Trabzonspor-Fenerbahçe maçın Emre ile tartışan Obi Mikel, 39 yaşındaki oyuncunun kendisine ve ailesine küfrettiğini iddia etti. Emre ise kimseyle olumsuz bir diyalog yaşamadığını söyledi.

9 Mizgin Ay 36 yıllık rekoru kırdı İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sona ererken, milli atlet Mizgin Ay iki Türkiye rekoru kırdı.