Berkant Göktan: Alkol ve uyuşturucu bağımlısıydım

Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen, 1860 Münih'ten uyuşturucu kullandığı için gönderilen ve uzun süredir medyadan uzak kalan Berkant Göktan, Alman Sport1 kanalına bir röportaj verdi.

İşte Berkant'ın sözleri:

"Şu anda iyiyim. 2 çocuğu olan bir aile babasıyım. Son 9 yılda futboldan uzak kaldım. 3 hafta önce Münih'e döndüm ve ailem, kardeşlerim, iki çocuğum ve eşimle birlikte yaşıyorum. Geri dönmemin asıl nedeni oğlum. O otistik. Terapisi için Almanya'da olması en iyisi çünkü burada çok iyi özel okullar var."

"Geriye baktığımda negatif ve pozitif hissettiğim şeyler var. Hala çok üzgünüm, birçok insandan özür dilemediğim için üzgünüm. Gerçeklerden kaçtım. Benim için zaman gerektiren bir süreçti, bu yüzden Almanya'ya sırtımı döndüm ve dışarı gittim. Şimdi tekrar aileme döndüğüm için mutluyum."

"Karanlık anılarım var. Tamamen dağılmış haldeydim ve kulübün imajı da ciddi şekilde darbe almıştı. 1860 Münih için sadece negatif manşetler vardı ve ben de bunu daha da kötü hale getirdim."

"Uyuşturucu kullanmamın nedeni aptallık ve açgözlülüktü. Genç bir adam olarak denedim ve sonra bırakamadım. Bir gecede vazgeçemiyorsunuz. Çok büyük bir hataydı. Sonra benim değiştiğimi fark ettiler. Kişisel, fizilsel, tüm davranışlarım değişmişti. Bir şeylerin yanlış olduğunu söyleyebiliyordunuz beni gördüğünüzde. Uyuşturucunun etkileri çok açık bir şekilde görülüyordu."

"Çok, çok üzgünüm. Başarıyı yönetemedim. Her şey çok hızlı oldu. Daha farklı nasıl yapabilirdim diye düşünecek çok zamanım olmadı. Sonuç olarak şu anda zamanı geri alamam maalesef. Bunun pozitif yanı, Tayland'da şu andaki eşimle tanışmam oldu. Onunla iki harika çocuğumuz oldu. Bugün hayatım tekrar kontrol altında."

"Şu anda kabul etmem gerekiyor ki sadece uyuşturucu problemim yoktu, aynı zamanda alkol problemim de vardı. Çok fazla içtim ve depresyondaydım. Bu kadar uzun süre yurt dışında yaşamamın nedeni de buydu."

"1860 Münih'te kokain kullandığımdan beri tekrar kullanmadım. Uzun süre içki içtim. Şimdi birkaç aydır içki de içmiyorum. Hayatımın çok zorlu bir periyoduydu. O süreci yaşamak çok çok zordu çünkü geçmişim beni tekrar ve tekrar yakalıyordu. Ancak ailem için güçlü olmak zorundaydım."

"Antrenmana alkollü geldiğim ve aşırı alkollü olduğum için sakatlandığım doğru. Kulüp de bunun farkına vardı ve beni korudu. Takım arkadaşlarım da idmanlarda sarhoş olduğumu fark etmişti, genellikle alkol kokardım."

"Neden böyle yaptım, söylemek zor. Birçok nedeni vardı. Açgözlülük ve yanlış arkadaşlar diyebiliriz. Bir kez uyuşturucu kullanınca, tekrar denemek istiyorsun, duramıyorsun. Bir noktada da ipin ucu kaçıyor. Artık saklayamayacağım noktaya gelmişti.1860 Münih'te eski sportif direktör Stefan Reuter süper bir sözleşme ile bana yardımcı olmuştu ve finansal rahatlık maksimum performansımı göstermeme yardımcı olacaktı. Ancak imzayı attıktan sonra her şey tepetaklak gitti benim için. 1 ay sonra her şey açığa çıktı."

"1860 Münih'ten ayrılığım çok kötüydü. Kulüp bana söyledi ve ertesi gün de basın haberdar edildi. Ben ayrılmaya hazırdım. Hemen sonra Tayland'a uçtum, spontane bir hareketti bu. Doğru bir karar verdim ve Tayland'a transfer oldum."