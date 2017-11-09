Berkay milli takıma gelmeyi reddetti

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Berkay, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden duyurduğu aday kadroda adı olmasına rağmen bu kampa katılmayacağını yetkililere iletti.

Konuyla ilgili Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamada bulunan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan, "Tarafımızdan yapılması gereken tüm prosedürleri yerine getirdik. Biz gerekli şeyleri yaptık, oyuncu kampa gelmedi. Biz davet ediyoruz, kulübüne de yazı gönderiyoruz. Ondan sonrası oyuncunun verdiği karar." dedi.

ŞANS BULAMADIĞI İÇİN GELMEK İSTEMEDİ

Berkay'ın daha önceki maçlarda yeterli şansı bulamadığı için daveti kabul etmediği yönünde bilgiler aldıklarını açıklayan Ercan, şöyle konuştu:

"Berkay, bizim devamlı milli takımlara çağırdığımız bir oyuncu. Stuttgart'ta kadroya girmediği dönemde de biz onu milli takıma çağırıyorduk. Bu, ona ne kadar değer verdiğimizi de gösteriyor. Berkay'ın daha önceki milli maçlarda az oynadığı için şu an kampa katılmadığını duyuyoruz ama o günkü şartlarda hazır olmadığını düşündüğümüz için onu oynatmadık. Berkay'ın bunu yanlış anladığını düşünüyoruz. Daha çok oynayan futbolcuları tercih ediyoruz. Aslında olay bundan ibaret. Oyuncuya karşı kesinlikle bir tavrımız yok, olamaz."