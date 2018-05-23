Berkay Özcan ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda

Bundesliga'da Stuttgart forması giyen Berkay Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın 28 Mayıs'ta İran, 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da Rusya ile yapacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Almanya'nın VfB Stuttgart Kulübü'nde oynayan Berkay Özcan, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosuna dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.

İlk kez A Milli Takım kadrosuna davet edilen 20 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 kez ümit milli, 13 kez de 19 yaş altı milli takım formalarını giydi ve 5 gol kaydetti.