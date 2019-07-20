Berke kiralandı, Volkan takımda kalacak

Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı transfer eden Fenerbahçe'de kaleci sayısı 5'e çıkmıştı. Sarı-lacivertliler geçen sezon Altınordu'dan alınan Berke'yi tecrübe kazanması Belçika'ya kiraladı.

Kadrosunda Altay Bayındır, Harun Tekin, Berke Özer ve Kameni'yi bulunduran Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in durumu ise belirsizdi. 19 yaşındaki Berke'nin gönderilmesinin ardından Volkan Demirel'le 1 yıl daha anlaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BERKE GİTTİ, VOLKAN KALIYOR

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal, Berke Özer'in tecrübe kazanması kiralanması yönünde rapor vermişti. Sarı-lacivertlilerin bu kararı oyuncunun menajerine bildirmesinin ardından yapılan görüşmeler sonuç verdi. Berke, Belçika ekibi Westerlo'nun yolunu tuttu.

Fenerbahçe resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Futbolcumuz Berke Özer, 1 yıllığına Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralanmıştır. Kalecimize başarılar dileriz."

Ersun Yanal'ın kadro planlamasına göre, Altay Bayındır birinci, Harun Tekin ise ikinci kaleci olacak. Berke Özer'in ayrılması sonrası ise Volkan Demirel'le 1 yıllık sözleşme imzalanacak ve deneyimli eldiven üçüncü kaleci olarak takımda yer alacak.

Geçen sezon kadro dışı bırakılan Kameni, bu sezon da gönderilemezse yabancı sınırlaması dolayısıyla yine kadro dışı kalacak.