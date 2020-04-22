Berke Özer, Türkiye'ye döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayını Türkiye geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.
Belçika’da yaşayan 328 Türk vatandaşını taşıyan uçak, geçtiğimiz gün Trabzon Havalimanı’na indi.
YURTTA KARANTİNAYA ALINDI
Fenerbahçe’nin Belçika 2’nci Lig ekiplerinden Westerlo’ya kiraladığı Berke Özer’in de yer aldığı kafile, sağlık kontrollerinin ardından Trabzon ve Gümüşhane’deki yurtlarda karantinaya alındı.
Genç kaleci, karantina işlemleri için Gümüşhane’deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi yurduna yerleşti.