Berke'nin İngiltere maçındaki güzel kurtarışları

U19 Milli Takımı'mız, 2018/19 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup'taki son maçında İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlı gençler, bu sonuçla Elit Tur'a yükseldi.

Çok iyi bir performans gösteren F.Bahçe kalecisi Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla kazanılan zaferde başrol oynadı.

Sarı-lacivertli kulüp, TFF'nin Berke'nin üstün performansı nedeniyle kulübe teşekkür yazısı gönderdiğini açıkladı.

F.Bahçeli kaleci Berke'nin milli maçtaki kurtarışları - İZLE

İşte F.Bahçe'den yapılan açıklama:

U19 Genç Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Ustaömer ile Futbol Gelişim Direktörü Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın imzasının yer aldığı yazıda şu ifadeler yer aldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. KULÜBÜ BAŞKANLIĞI’NA,

Oyuncularınızdan Berke Özer Milli Takımımızın 2018-2019 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu’nda grubunda liderliği kazanmasında üstün performansı ve başarısı sebebiyle önemli katkıda bulunmuş ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir.

Oyuncuların gelişmesine katkıda bulunan kulübünüze ve gerek saha içi, gerek saha dışı davranışlarıyla örnek bir şekilde milli formaya hizmet eden oyuncunuza teşekkür eder, kulübünüze ve futbolcunuza başarılar dileriz. Saygılarımızla,"