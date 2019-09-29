Berlin Maratonu'nu Etiyopyalı Bekele kazandı

Real Madrid'in 100 milyon euroya Chelsea'den transfer ettiği Hazard, İspanya'da dalga konusu oldu.

PSG'nin deneyimli hocası Tuchel, Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi, "Daha önce Neymar'sız kazandık, aynısını yapacak güçteyiz" dedi.

Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru kıran Galatasaray, bilet ve ürün satışlarından toplamda 11 milyon TL kazandı.

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Kruse: Yaşadığınız ülkeye saygı göstermelisiniz

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde İstiklal Marşımızı okuyan Max Kruse, Türkiye'ye saygı duyduğu için böyle bir davranış sergilediğini ifade etti.