Beşiktaş, Mensah'ın peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın peşine düştü.

Kayserispor yönetiminin, 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

"BEŞİKTAŞ İLE KONUŞUYORUZ"

Ortaçizgi'ye konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Beşiktaş ile konuşuyoruz ama herhangi bir yazılı veya resmiyete dökülmüş bir şey yok. Şu anda bizim de kabul edeceğimiz şartlar değil." dedi.

MENSAH’IN FESİH HAKKI YOK

Gözbaşı, Ganalı orta saha oyuncusunun sözleşme fesih hakkının ise olmadığını belirterek “Mensah’ın fesih hakkı da yok. Bunları kim, nereden uyduruyor? Ben anlamıyorum.” ifadelerini kullandı.