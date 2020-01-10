Berna Gözbaşı: Tek düşüncemiz ligde kalmak

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampında gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını anımsatarak, 4-5 oyuncuyla da görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

"LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Kampın verimli geçtiğini ve teknik direktör Robert Prosinecki ile oyuncuların çok çabuk kaynaştıklarını vurgulayan Gözbaşı, "Takımda hiç olmadığı kadar birlik beraberlik anlayışı hakim. Yeni gelen oyuncularımız takıma hemen adapte oldular. Hocayı oyuncular çok sevdi. Hepimiz hedefe kilitlendik. Tek düşüncemiz ligde kalmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Olumsuz hiçbir şey düşünmüyoruz." diye konuştu.

Gözbaşı, tüm mesailerini Kayserispor'un ligde kalabilmesi için harcadıklarını aktararak, şunları kaydetti: "Burada her akşam teknik ekiple, hocamızla toplanıyoruz. Gece geç saatlere kadar Kayserispor için ne yapabiliriz, bunun tartışmasını yapıyoruz. Takımımız ligin son sırasında. Maddi olarak sıkıntılarımız var. Yeni transferler, 'Paramızı alabilir miyiz?' gibi düşüncelere kapılıyorlar. Biz bunun değiştiğini anlatmaya, bütçe bulmaya çalışıyoruz. Stoperle ilgili arayışlarımız devam ediyor. Hocamızın kesin istediği isimler var. Bugün yarın sonuç alacağız inşallah."



