Berna Gözbaşı yeniden başkan seçildi

Kayserispor'da Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü kongrede, mevcut yönetim mali ve idari yönden ibra edildi.

Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan Gözbaşı ve yönetim kurulu, oy birliğiyle göreve seçildi.

Gözbaşı, burada yaptığı konuşmada, İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin son sırasında yer aldığını ve bir an önce çalışmalara başlayıp, takımı bulunduğu durumdan çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Mücadeleci biri olduğunu ve görevi inanarak üstlendiğini belirten Gözbaşı, ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki birçok kulübün mali sorunlar yaşadığına vurgu yapan Gözbaşı, şunları kaydetti: "Kulüplerin sorunlarını çözmek için öncelikle cari açıkları kapatmak gerekiyor. Futbolculara dövizle borçlandığımız sürece bu açık kapanmaz. Onursal başkanımız Mehmet Özhaseki'nin bağımsız denetçilerce denetim yapılması teklifi, beni çok mutlu etti. Çünkü ben hiçbir kavganın, çekişmenin ortasında kalmak istemiyorum. Ben sadece kulübün başarısı için mücadele etmek istiyorum."