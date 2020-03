Berna Gözbaşı'dan Süper Lig'in ertelenmemesine tepki

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in seyircisiz olarak devam etme kararını değerlendirdi.

"KİMSE BAŞKASININ YAŞAM HAKKI İÇİN KARAR VEREMEZ"

Futbola devam edilmesinin şu an için insan haklarına aykırı olduğunu ifade eden Berna Gözbaşı, "Futbolcular maça çıkmak istemezse nasıl ikna edeyim? Zaten bu durum insan haklarına aykırı, temas var, her şey var. Bu sağlık konusu, can konusu! Herkes kendi kararını verebilmeli! Kimse başkasının yaşam hakkı için karar veremez, biz başkanlar olarak böyle bir şeye karar veremeyiz." dedi.

"FUTBOLCULAR MAÇA MASKEYLE Mİ ÇIKSIN?"

Kulüpler Birliği'nin "liglerin ertelenmesi" konusundaki kararı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını beklediğinin altını çizen Berna Gözbaşı, "Futbolcular maça maskeyle mi çıksın? Böyle bir şey olabilir mi? Kulüpler Birliği'nin WhatsApp grubu var, orada herkes fikrini söylüyor! Kulüpler Birliği Başkanı da Cumhurbaşkanımızın kararını bekliyor." şeklinde konuştu.