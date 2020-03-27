Bernabeu, koronavirüsle mücadelede 'sağlık deposu' olacak

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, maçlarını oynadığı ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı, ülkesinin koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin hizmetine verdi.

MALZEMELERİN DAĞITILACAĞI ANA DEPOLARDAN BİRİ OLACAK

Real Madrid Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Spor, Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı olan Spor Yüksek Konseyiyle iş birliğinde hazırlanan plan kapsamında; Santiago Bernabeu Stadı'nın koronavirüs salgınına karşı mücadelede bağışlanan sağlık malzemelerinin toplanıp, dağıtılacağı ana depolardan biri olacağı bildirildi.

Koronavirüsle mücadelede en büyük eksikliklerden biri olan sağlık malzemeleri konusunda yardım etmek ve bağışta bulunmak isteyen tüm şirketlere kolaylık sağlanacağı belirtilen açıklamada, Bernabeu'da toplanacak malzemelerin, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili yerlere ulaştırılacağı kaydedildi.