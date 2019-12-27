Bernardo Silva: Ronaldo'nun tutkusunu örnek almalıyız

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Siva milli takımdan arkadaşı Ronaldo ile alakalı konuştu.

"RONALDO HERKES İÇİN ÇOK İYİ BİR ÖRNEK"

Futbol dünyasının CR7'yi örnek alınmasını belirten Silva, "Ronaldo şimdiye kadarki en iyilerden biri. Onun tutkusunu örnek almalıyız. O herkes için çok iyi bir örnek. Zirveye ulaşmak gerçekten çok zor asma her yıl aynı seviyeyi korumak daha da zor, ama bunu yapmaya çalışmalıyız." dedi.

Bernardo Silva bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 25 maçta 5 gol 6 asist yaptı.