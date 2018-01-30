Bernat'ın parası Ndiaye'den

Galatasaray, Ndiaye'nin Stoke City'ye gitmek istemesiyle transfer planlarını değiştirdi. Maddi olarak önceliği oyuncu maaşlarına veren yönetim, Ndiaye'den gelecek parayla sol bek transferini de bitirecek.

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'ten Bernat'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bayern Münih'te forma şansı bulamayan İspanyol sol beki kiralamayı hedefleyen Galatasaray, Alman kulübüne yarım sezon için 1 milyon euroluk teklifte bulundu.

KAYNAK NDİAYE'DEN

Ndiaye için İngiliz kulübü Stoke City ile anlaşan ve bu transferden 16 milyon euro bekleyen Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki oyuncuya ise 6 aylığına 1 milyon euro önerdi. Bu sezon yaşadığı bağ sakatlığı nedeniyle 132 gün sahalardan uzak kalan ve sadece 3 maçta 209 dakika süre alan Bernat, forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in transferine onay verdiği Bernat için sarı-kırmızılı yetkililerin Almanya'ya gideceği gelen haberler arasında. Bu transferin bitmesi de an meselesi.