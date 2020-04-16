Bertomeu: EuroLeague'i iptal etmemiz gerekirse edeceğiz

EuroLeague Basketball Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, koronavirüs nedeniyle askıya alınan EuroLeague ve EuroCup organizasyonlarının geleceği adına online bir toplantı düzenledi.

Risk taşıyan herhangi bir karar almayacaklarını belirten Bertomeu, EuroLeague'de gerekirse sezonu iptal edebileceklerini söyledi.

''OYUNCULARIN SAĞLIĞINI YÜZDE YÜZ GARANTİ EDEBİLİYORSAK DEVAM EDECEĞİZ''

Sezonun iptal edilme ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunan Bertomeu, "Risk taşıyan herhangi bir karar almayacağız. Sezonu iptal etmek zorunda kalırsak, bunu yapacağız. Bir risk görürsek, kulüplerimize herhangi bir şey teklif etmeyeceğiz. Önemli olan oyuncuların, antrenörlerin ve ilgili kişilerin sağlığını yüzde yüz garanti edebiliyorsak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.