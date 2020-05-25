Bertomeu'dan kulüplere: Euroleague'i iptal edelim

Koronavirüs nedeniyle ara verilen THY Euroleague'in kaderi belli oluyor.
Yapılan toplantıda konuşma yapan Euroleague CEO'su Jordi Bartomeu kulüplere, ligi iptal etme önerisinde bulundu.
KULÜPLERİN KABUL ETMESİ BEKLENİYOR
Bartomeu konuşmasında, oyuncu sakatlıklarından ve geri dönüş planının mevcut koşullardan dolayı doğru olarak uygulanamayacağından dolayı ligi iptal etmenin daha doğru olacağını belirtti.
Henüz bu karar kesinleşmese de Euroleague CEO'sunun önerisini birçok kulübün kabul etmesi bekleniyor.