Beşiktaş 116. yılını kutluyor

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği tarafından bir eğlence mekanında düzenlenen etkinliğe, kulübün eski ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, eski futbolcular Pascal Nouma ve Ahmet Dursun ile taraftarlar katıldı.

Etkinlik öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Çebi, Şenol Güneş'in A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilmesi konusunda, kulüpte yönetici olmadığı için açıklama yapmayı düşünmediğini belirtti.

"BUNLARI UNUTALIM, KEFYİMİZE BAKALIM"

Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu ve bundan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Ahmet Nur Çebi, kulübün mali durumuna ilişkin, "Bunlar bugünün konuları, yarının derdi olmayacaktır. Unutalım bunu, keyfimize bakalım. Kutlama yapıyoruz. Bugün doğum günü." diye konuştu.

Beşiktaş camiasının kendisi için önemli olduğunu belirten Çebi, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ta birlik ve beraberlik her şeyin çözümü olacaktır. 'Her şey Beşiktaş için' diyen her birey, benim için çok kıymetlidir. Ne mutlu Beşiktaşlıyım diyene. Lütfen elinizi Beşiktaş'tan çekmeyin. Sevginizi ve saygınızı bu camiadan esirgemeyin."

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır da kutlamaya katılanlara teşekkür etti.