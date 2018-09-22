Beşiktaş 13 yıldır Kadıköy'de kazanamıyor

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.
Süper Lig'in 6. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.
Yaklaşık 13 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.
BEŞİKTAŞ EN SON 4-3 KAZANMIŞTI
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi.
Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 16 resmi maçın biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 6'sında da beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 16 maçta 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 27 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.
Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 22 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.
Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 7 karşılaşmayı da berabere tamamladı. Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 34 gol gönderirken, kalesindeki 13 gole engel olamadı.