Beşiktaş, 17 yaşındaki Bilal Budak ile anlaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilen bu dönemde Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomik açıdan bir süredir zor bir süreçten geçtiği bilinen siyah-beyazlılar, salgın nedeniyle de gelirlerin askıya alınmasıyla birlikte transferde genç ve yerli oyunculara öncelik tanımayı planlıyor. Bu doğrultuda Beşiktaş, altyapıyı da güçlendirmeye başladı.

MANİSASPOR İLE EL SIKIŞTI

Bu doğtrultuda Manisaspor forması giyen 17 yaşındaki Bilal Budak ile ilgilendiği bilinen Beşiktaş'ın, genç oyuncu için kulübüyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, hem orta saha hem de forvette görev yapabilen Bilal'i geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil edeceği vurgulandı.

20 MAÇTA 2 GOL ATTI

Manisaspor'da 2014 yılında futbola başlayan Bilal Budak, bu sezon başında profesyonelliğe adım attı. Manisa ekibinde 3. Lig'de 20 maça çıkıp 928 dakika sahada kalan Bilal, 2 kez fileleri havalandırdı.