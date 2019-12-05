Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş-24 Erzincanspor - CANLI SKOR

Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında 24 Erzincanspor'u konuk ediyor.

| Haber Merkezi
Beşiktaş-24 Erzincanspor - CANLI SKOR
Yorum Yap

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

1' Maç başladı.

Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'nin aldığı 'tekrar' kararına uymayarak maça çıkmayan Beşiktaş, kupadan 1 yıl men edilmişti.

Cezası biten siyah-beyazlılar, ilk maçında sahasında 24 Erzincanspor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut

24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Tok, Hüseyin Erol, Yunus Emre Çakır, Enes, Abdurrahman, Kerem, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM