Beşiktaş-24 Erzincanspor - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'nin aldığı 'tekrar' kararına uymayarak maça çıkmayan Beşiktaş, kupadan 1 yıl men edilmişti.
Cezası biten siyah-beyazlılar, ilk maçında sahasında 24 Erzincanspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut
24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Tok, Hüseyin Erol, Yunus Emre Çakır, Enes, Abdurrahman, Kerem, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray