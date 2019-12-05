Beşiktaş-24 Erzincanspor - CANLI SKOR

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Larin yine gol attı

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Norveçli futbolcudan etkileyici top sürme ve kontrolü antrenmanı

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Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

Galatasaray'ın Tuzlaspor'a mağlup olduğu maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen 16 yaşındaki Emin Bayram, tam not aldı.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden biri olan Corriere dello Sport, Inter-Roma maçı öncesi attığı ırkçı manşetle gündem oldu.

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Deniz Türüç, geçen sezon Galatasaray'ın 8 puan geriden gelip şampiyon olmasını örnek göstererek, "Biz de aynısını yapabiliriz" dedi.

Süper Lig'de son 7 haftada 19 puan toplayarak müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveyle aradaki farkı 3'e indiren Beşiktaş, Kadıköy deplasmanına lider gitmek istiyor.

Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Lemina, Emre Akbaba ve Şener Özbayraklı takımla birlikte çalıştı.

Lemina ve Şener antrenmana çıktı

Galatasaray, Barcelona'da scout olarak görev yapan Ariedo Braida'ya futbol direktörlüğü teklifinde bulundu. Fatih Terim'in yakın arkadaşı olan İtalyan futbol adamı, henüz cevabını vermedi.

Galatasaray, Ariedo Braida'ya teklif yaptı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında iki bölgeye transfer yapacaklarını ifade etti.

Bir dönem 4 büyüklerde top koşturan futbolcular, kariyerlerini farklı takımlarda sürdürmeye devam ediyor.

4 büyüklerin eski futbolcuları şimdilerde nerede

İbrahimovic: Cristiano doğal bir yetenek değil

Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında 24 Erzincanspor'u konuk ediyor.

1 Selçuk İnan'ın Tuzla maçı performansı eleştirildi Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Selçuk İnan, dün akşam oynanan Tuzlaspor maçından sonra bir kez daha taraftarların hedefi oldu.

2 Tuzlaspor mütevazı kadrosuyla Galatasaray'ı yendi Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek kupada avantaj elde eden Tuzlaspor'un, kadrodaki oyuncularının toplam değeri 1 milyon 400 bin euro.

3 Mourinho, ilk yenilgisini eski takımı ManU'ya karşı aldı İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Manchester United'a deplasmanda 2-1 yenilirken; teknik direktör Jose Mourinho da ilk mağlubiyetini eski takımına karşı almış oldu.

4 Şota, Özbekistan'da kupaları topladı Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nın ardından Lig Kupası'nı da kazandı.

5 Abdullah Avcı'nın liderlik hesapları Süper Lig'de son 7 haftada 19 puan toplayarak müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveyle aradaki farkı 3'e indiren Beşiktaş, Kadıköy deplasmanına lider gitmek istiyor.

6 Adem Büyük kalecinin ayağına bastı Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 yenildiği maçta Adem Büyük'ün, kaleci Bayram Olgun'un ayağına basması tepki çekti.

7 Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti İspanya'nın Barcelona Kulübü, 17 yaşındaki genç forveti Ansu Fati'nin olası bir transferini zorlaştırmak için sözleşmesini yeniledi.

8 Galatasaray, Ariedo Braida'ya teklif yaptı Galatasaray, Barcelona'da scout olarak görev yapan Ariedo Braida'ya futbol direktörlüğü teklifinde bulundu. Fatih Terim'in yakın arkadaşı olan İtalyan futbol adamı, henüz cevabını vermedi.

9 Emin Bayram ilk maçında göz doldurdu Galatasaray'ın Tuzlaspor'a mağlup olduğu maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen 16 yaşındaki Emin Bayram, tam not aldı.