Beşiktaş 29 şutla rekor kırdı

Beşiktaş sahasında Galatasaray karşısında 3-0 kazanırken özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla bol miktarda pozisyon buldu ve bolca şut çekti.

İSTATİSTİK OLARAK BÜYÜK FARK

Beşiktaş maç boyunca 29 şut çekip rekor kırdı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk kez 29 şut çeken takım oldu. Beşiktaş 29 şutta 10 kez kaleyi bulurken Galatasaray toplam 9 şutta kaldı. Galatasaray bu 9 şutunda 5 kez kaleyi buldu.

AA

Opta'nın verilerine göre, Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de bir takımın bir maçta elde ettiği en yüksek gol beklentisine ulaştı (4.81). Galatasaray ise 0.70'te kaldı.

(Beşiktaş'ın girdiği gol pozisyonları)

(Galatasaray'ın girdiği gol pozisyonları)