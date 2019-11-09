Beşiktaş, 3 futbolcuyla sözleşme uzatacak

Ekonomik olarak zor günler yaşayan Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi başkanlığında yeni bir döneme girdi.

3 FUTBOLCUYLA MASAYA OTURULACAK

Siyah-beyazlılar bir yandan oyunculara ve personele olan borçları öderken, bir yanda da bazı isimlerle yeniden anlaşma zemini arıyor.

Beşiktaş'ta öncelik sözleimesi bitecek oyuncular. Listenin başında ise Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül var.

Deneyimli milli futbolcularla gelecek ay masaya oturmaya planlayan siyah-beyazlı yönetim, 3 isme de benzer şartlarda kontrat önerecek.

Oyunculardan fedakarlık bekleyen Ahmet Nur Çebi, maaşlarında indirime gitmelerini ve yeni anlaşmanın Türk lirası üzerinden olmasını talep etti.

Burak, Caner ve Gökhan, yönetimin teklifini kabul ederse, 2'şer yıllık anlaşmalar yapılacak.

Mevcut durumda Burak Yılmaz 2 milyon 500 bin euro, Caner Erkin 1 milyon 750 bin euro, Gökhan Gönül ise 1 milyon 700 bin euro kazanıyır.