Beşiktaş, 3. ligde oynaya Doğukan İnci'ye talip oldu

Altınordulu Ravil Tagir, Altaylı Cenk Özkacar, 1928 Bucasporlu Barış Sungur, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem gibi isimler Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir gibi kulüpler tarafından izlenip istenirken; Beşiktaş'ın, Kaf-Kaf'ın genç forveti Doğukan'ın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

KARŞIYAKA 4.5 MİLYON TL İSTİYOR

Beşiktaş'ın Doğukan için 1-1.5 milyon TL arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğu, oyuncunun menajerinin görüştüğü Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın ise kapıyı 600 bin eurodan açtığı (4.5 milyon TL) öğrenildi.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yeşil-kırmızılılarda 2.5 sezondur profesyonel olarak forma giyen Doğukan, geçen sezon 6 gol atıp bu sezon ise 24 maçta kaydettiği 12 golle dikkat çekti. Takımının en skorer futbolcusu olan Doğukan'ın, Kaf-Kaf'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen oyuncunun adı, 2018 yazında Fenerbahçe'yle anılmıştı. Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yine 3üncü Lig temsilcisi Gölcükspor'dan 19 yaşındaki İsmail Yüksek'i transfer etmişti.