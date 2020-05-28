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Beşiktaş, 3. ligde oynaya Doğukan İnci'ye talip oldu

Genç ve potansiyelli isimlere yönelen Beşiktaş yönetimi, TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'nın 21 yaşındaki futbolcusu Doğukan İnci'yi listesine aldı.

| DHA
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Altınordulu Ravil Tagir, Altaylı Cenk Özkacar, 1928 Bucasporlu Barış Sungur, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem gibi isimler Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir gibi kulüpler tarafından izlenip istenirken; Beşiktaş'ın, Kaf-Kaf'ın genç forveti Doğukan'ın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

KARŞIYAKA 4.5 MİLYON TL İSTİYOR

Beşiktaş'ın Doğukan için 1-1.5 milyon TL arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğu, oyuncunun menajerinin görüştüğü Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın ise kapıyı 600 bin eurodan açtığı (4.5 milyon TL) öğrenildi.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yeşil-kırmızılılarda 2.5 sezondur profesyonel olarak forma giyen Doğukan, geçen sezon 6 gol atıp bu sezon ise 24 maçta kaydettiği 12 golle dikkat çekti. Takımının en skorer futbolcusu olan Doğukan'ın, Kaf-Kaf'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen oyuncunun adı, 2018 yazında Fenerbahçe'yle anılmıştı. Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yine 3üncü Lig temsilcisi Gölcükspor'dan 19 yaşındaki İsmail Yüksek'i transfer etmişti.

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