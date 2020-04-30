Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

1 Feghouli, Fenerbahçe galibiyetini anlattı Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi devirdiği maçla ilgili konuşan Sofiane Feghouli, "Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik" dedi.

2 Galatasaray'da 8 isimle yollar ayrılacak Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone ile yollarını ayırma kararı aldı.

3 Beşiktaş'ın istediği 3 yerli futbolcu Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim; Gökhan Töre, Yasin Öztekin ve Serdar Gürler gibi maliyeti uygun futbolculara yöneldi.

4 Beşiktaş'ın iftar göndermesine F.Bahçe'den sahurlu cevap Beşiktaş ile Fenerbahçe, maçlara ara verilen bu dönemde sosyal medya üzerinden yaptıkları atışmalarla, futbolseverlerin yüzünü güldürdü.

5 Suriye Ligi için tarih verildi Koronavirüs nedeniyle ertelenen Suriye Ligi'nin, 29 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacağı öğrenildi.

6 Alex: İleride Fenerbahçe'yi çalıştırmak isterim Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

7 Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetiminin; Zlatko Dalic, Nenad Bjelica, Mircea Lucescu ve Erol Bulut gibi isimlerle görüştüğü öğrenildi.

8 Kulübüne en sadık 30 futbolcu Avrupa'nın en popüler liglerininin değerlendirmeye alındığı listede, 1 kulüpte en uzun süre forma giyen, kulüplerine en sadık 30 futbolcuyu sizler için derledik...

9 Galatasaray'da hedef yine Semih Kaya Koronavirüs nedeniyle bozulan kulüp ekonomisini düzeltmek için yerli transferlere yönelen G.Saray, daha önce iki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya'yı bir kez daha gündemine aldı.