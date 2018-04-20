Beşiktaş 30. haftada 10 yıldır kazanamıyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ligin 30. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, rakibi karşısında evinde mutlak üç puan ararken daha önceki sezonlarla ilgili ilginç bir istatistik göze çarpıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmalarda 10 yıldır kazanamıyor. Siyah-beyazlılar en son 2006-07 sezonunun 30. haftasında galip gelebildi.

Beşiktaş o dönem Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Süper Lig'in 30. haftasında son 10 sezonu galibiyetsiz kapatan siyah-beyazlılar, bu seriye Yeni Malatyaspor karşısında son veriyor.

10 YILDA 4 MAĞLUBİYET 6 BERABERLİK

Beşiktaş, son 10 sezonda oynanan 30. hafta maçlarından 6'sını beraberlikle kapatırken 4'ünden ise yenilgiyle ayrıldı.

Kartal, bu yenilgilerin ikisini Fenerbahçe'ye karşı yaşarken diğer mağlubiyetleri 2007-08 sezonunda Hacettepe, 2012-13 sezonunda ise Akhisarspor karşısında aldı.