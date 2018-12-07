Beşiktaş 30 sayı fark atarak turladı

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 3. galibiyetini alarak son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Konuk ekip ise 3 mağlubiyetle 3. sırada kaldı.
Beşiktaş, gruptaki altıncı ve son maçında 12 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Wisla CANPACK takımı ile liderlik mücadelesine çıkacak.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Abigail Catrix (Fransa), Tom Dehondt (Belçika)
Beşiktaş: Mitchell 15, Akhator 24, Bahar Yapar 1, Kübra Siyahdemir 7, Bahar Çağlar 11, Esra Erden Atacan 3, Epoupa 19, Melek Uzunoğlu 2, Elif Bayram 2, Mircheva 4, Nisa Yalçın 6, Aleyna Baday
Inventa Kursk: Evgeniia Frolkina 6, Ivanova, Kozhukhar 6, Nesterova 3, Kristina Safonova 4, Burovaya 3, Olga Frolkina 9, Kozik 5, Pachurina 5, Olesya Safonova 9, Shabanova 14
1. Periyot: 26-15
Devre: 49-37
3. Periyot: 69-48