Beşiktaş 4 sakat verdi

Devler liginde namağlup yoluna devam eden temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam oynadığı Monaco maçında buruk bir sevinç yaşadı. Aldığı bir puanla gruptan çıkmayı son adıma bırakan Kara Kartal, 4 oyuncusunu kaybetti.

MAÇ SONU 4 SAKAT DA HASTANEYE GİTTİ

Yoğun mücadeleye sahne olan karşılaşmada Atiba, Tolgay ve Tosic yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İlk yarıda sağ dizine darbe alan Gökhan Gönül ise ağrısına rağmen maça devam etti. 4 futbolcu da maçın ardından MR çektirmek için hastaneye gitti. Oyuncuların durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.