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Beşiktaş 5 günde iki derbi oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar vermesinin ardından, siyah-beyazlı takım 5 günde 2 derbi maçına çıkmış olacak.

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Beşiktaş 5 günde iki derbi oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar vermesinin ardından siyah-beyazlı takımı, zorlu günler bekliyor.

5 GÜNDE 2 DERBİ OYNAYACAK

Beşiktaş, alınan kararın ardından 5 günde iki derbi maçına çıkacak. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlı ekip, bu zorlu mücadelenin ardından kupa derbisinde Fenerbahçe'ye bir kez daha konuk olacak.

Ligdeki derbi mücadelesini 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacak Beşiktaş, 3 Mayıs Perşembe günü de Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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