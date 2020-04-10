Beşiktaş 5 ismi gözden çıkardı

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasının ardından, liglerin askıya alındığı açıklanmıştı.
Futbolun akıbetinin ne olacağı henüz bilinmezken, Beşiktaş Yönetimi boş durmuyor.
5 İSİM GÖNDERİLECEK
Yeni sezonda teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte başarılı olmak isteyen siyah-beyazlı yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılacak isimlere de karar verildi.
Yönetimin kiralık sözleşmeleri sona eren Diaby, Rebocho, Elneny ve Karius’u kulüplerinden tekrar istemeyeceği öğrenilirken, genç golcü Güven Yalçın'ın ise kiralık olarak gönderileceği belirtildi.