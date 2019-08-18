Beşiktaş 7 sezon sonra puansız başladı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 gibi farklı skorla mağlup olan Beşiktaş, yeni sezon için iyi görüntü vermedi.

Rakibi karşısında hücumda etkisiz kalan siyah-beyazlı takım, yediği üç golle savunmada da kötü bir performans sergiledi. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde yapılanmaya giden Beşiktaş, Sivasspor'a mağlup olarak 6 sezon sonra lige galibiyet alamadan başladı.

Geçen sezon Akhisarspor'u evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de İstanbul'da Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de evinde Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.

7 sezon sonra puansız açılış

Siyah-beyazlı takım, Sivasspor yenilgisiyle 7 sezon sonra Süper Lig'e puansız başladı. Ligin ilk haftalarında bundan önceki son yenilgisini 2011-2012 sezonunda Eskişehirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak alan Beşiktaş, 2012-2013'te İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la 1-1 berabere kaldıktan sonraki 6 sezona üçer puanla giriş yapmıştı.

En ağır ilk hafta yenilgisi

Beşiktaş, Süper Lig tarihindeki en ağır ilk hafta yenilgisini de Sivasspor'dan aldı. Daha önceki sezonların ilk haftasında 7 kez yenilen, ikişer defa 2-0 ve 2-1'lik mağlubiyetlerle sahadan ayrılan siyah-beyazlılar, tarihin en ağır ilk hafta sonucunu 2019-2020 sezonunda yaşamaktan kurtulamadı. Beşiktaş, diğer ilk hafta yenilgilerini 1-0'lık skorlarla yaşamıştı.

Deplasmanda son 3 maçı kaybetti

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki dış saha maçlarında üst üste 3. kez yenildi. Geçen sezonun son 2 deplasman mücadelesinde Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sivasspor'a da dış sahada 3-0 yenilmekten kurtulamadı. Son 3 deplasman maçında sadece bir gol atabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde 7 gol gördü.

12 sezon sonra sessiz başlangıç

Beşiktaş ayrıca 12 sezon sonra lige gol atamadan başladı. Süper Lig'de son olarak 2006-2007 sezonunun ilk haftasında Manisaspor'a 1-0 mağlup olarak başlangıç maçını gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ardından çıktığı 12 sezonun birinci haftasında en az bir gol atmıştı.