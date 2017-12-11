Beşiktaş 9-0'ın rövanşında

Siyah-beyazlı takım, Manisaspor ile saat 21.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, İstanbul'daki ilk karşılaşmada rakibini 9-0 gibi tarihi bir skorla yendi.

AA

BEŞİKTAŞ MANİSA DEPLASMANINDA

Siyah-beyazlı ekip, Manisaspor karşılaşmasıyla 7 günde 3. deplasman maçını oynayacak. 6 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e konuk olan ve rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, dün Kayserispor ile Süper Lig mücadelesine çıktı. Ligde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu periyottaki üçüncü deplasmanında Manisaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ta cezası biten Caner Erkin de yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta hem sarı kart cezalısı durumuna düşen hem de hakeme yönelik sözlerinden dolayı 6 maç men cezası alan tecrübeli oyuncu, Manisaspor karşılaşmasında teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde oynayabilecek.

Son 1 haftada yoğun bir tempo içine giren siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Güneş'in, yarınki karşılaşmada yedek ağırlıklı kadroya görev vermesi bekleniyor.