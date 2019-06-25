Beşiktaş, ABD'li Boyd'u transfer etti

Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 24 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu Boyd'la anlaştı.

BOYD İÇİN 2 MİLYON EURO ÖDENDİ

Ocak ayında Ankaragücü'ne kiralık olarak gelen Tyler Boyd, gösterdiği performansla dikkat çekti. Çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 4 asist yapan Boyd, Ankara ekibinin başarısında büyük pay sahibi oldu.

ABD'li futbolcu, Süper Lig'de gösterdiği performansın karşılığını, siyah-beyazlı ekibe imza atarak aldı.

Her iki kanatta da oynayabilen Boyd'un bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'te bulunuyor.

Beşiktaş'ın Boyd için Guimares'le 2 milyon euroya el sıkıştığı, 24 yaşındaki oyuncuya ise 1.5 milyon euro maaş vereceği öğrenildi.