Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.
Avcı'nın Başakşehir'le olan sözleşmesini yarın feshedeceği ve Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacağı belirtildi.
Beşiktaş'tan kısa süre içerisinde bu konu hakkında resmi açıklama yapılacak.
MAAŞI 2 MİLYON EURO OLMASI BEKLENİYOR
Yarın öğle saatlerinde Başakşehir Kulübü ile son görüşme yapıp kulüple ilişkisini kesecek olan tecrübeli teknik adam, ardından Beşiktaş'a resmi imzayı atacak.
Avcı’ya yıllık bonuslarla beraber 2 milyon euro civarında bir maaş ödeneceği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüple yaptığı anlaşmada kendi ekibi ile göreve gelmek istediğini kaydeden Avcı’nın 7 kişilik bir ekiple Beşiktaş’ta işbaşı yapacağı belirtildi.