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Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilecek Abdullah Avcı ile yapılan görüşmede her konuda anlaşma sağlandı.

Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı
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Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

Avcı'nın Başakşehir'le olan sözleşmesini yarın feshedeceği ve Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

Beşiktaş'tan kısa süre içerisinde bu konu hakkında resmi açıklama yapılacak.

MAAŞI 2 MİLYON EURO OLMASI BEKLENİYOR

Yarın öğle saatlerinde Başakşehir Kulübü ile son görüşme yapıp kulüple ilişkisini kesecek olan tecrübeli teknik adam, ardından Beşiktaş'a resmi imzayı atacak.

Avcı’ya yıllık bonuslarla beraber 2 milyon euro civarında bir maaş ödeneceği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüple yaptığı anlaşmada kendi ekibi ile göreve gelmek istediğini kaydeden Avcı’nın 7 kişilik bir ekiple Beşiktaş’ta işbaşı yapacağı belirtildi.

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