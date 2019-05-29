1 Arsenal'e 4 atan Chelsea, Avrupa Ligi'ni kazandı UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz ekibinin karşılaştığı maçta Chelsea, Arsenal'i 4-1 yenerek kupayı 6. kez evine götürdü.

2 Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilecek Abdullah Avcı ile yapılan görüşmede her konuda anlaşma sağlandı.

3 Ljajic'in bonservisi alındı Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisinin 6.5 milyon euroya Torino'dan alındığını ve bu miktarın 3 sezon içinde ödeneceğini KAP'a bildirdi.

4 Ribery 2 takım üzerinde duruyor Marsilya hakkında konuşan Franck Ribery, "Geri dönüş olur mu bilmiyorum. Tabii ki her şey mümkün" dedi. Ayrıca yıldız futbolcunun G.Saray'a dönme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

5 Fenerbahçe'den İrfan Can girişimi Yönetimle bir toplantı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İrfan Can Kahveci'nin mutlaka alınmasını istedi.

6 Bild: Max Kruse Fenerbahçe'ye transfer olabilir Alman basını, Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Max Kruse'u transfer etmek için girişimlere başladığını yazdı.

7 Demba Ba Göztepe'ye dönüyor Ayağı kırıldığından beri eski formuna kavuşamayan Demba Ba, son yıllarını Türkiye'de geçirmeye başladı. Senegalli golcü, bir kez daha Göztepe'ye dönmeye hazırlanıyor.

8 Fransız basını: Beşiktaş Moting'i istiyor RMC Spor gazetesi, Beşiktaş'ın PSG'nin yıldız futbolcusu Moting'in fiyatını sorduğunu yazdı.

9 Guti ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta İlhan Mansız'ın ardından bir başka yardımcı antrenör Guti de siyah-beyazlı kulübe veda etti.