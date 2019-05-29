1 Beşiktaş Abdullah Avcı'yı bekliyor Abdullah Avcı'yla her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, 55 yaşındaki teknik adamın Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmesini bekliyor.

2 Bild: Max Kruse Fenerbahçe'ye transfer olabilir Alman basını, Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Max Kruse'u transfer etmek için girişimlere başladığını yazdı.

3 Demba Ba Göztepe'ye dönüyor Ayağı kırıldığından beri eski formuna kavuşamayan Demba Ba, son yıllarını Türkiye'de geçirmeye başladı. Senegalli golcü, bir kez daha Göztepe'ye dönmeye hazırlanıyor.

4 Fransız basını: Beşiktaş Moting'i istiyor RMC Spor gazetesi, Beşiktaş'ın PSG'nin yıldız futbolcusu Moting'in fiyatını sorduğunu yazdı.

5 Guti ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta İlhan Mansız'ın ardından bir başka yardımcı antrenör Guti de siyah-beyazlı kulübe veda etti.

6 Ayew de gitti Fenerbahçe'de kadro temizliği devam ediyor. Slimani, Benzia, Neustadter ve Valbuena'nın ardından Ayew de sarı-laciverli kulübe veda etti.

7 River Plate'de hedef Muslera Bu sezon Libertodores Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen River Plate, gözünü Muslera'ya dikti. Arjantin ekibi, iki ayrı sponsordan alacağı parayla Uruguaylı kaleciyi transfer etmeyi planlıyor.

8 Fenerbahçe'den Brahimi atağı Önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, Porto'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brahimi'ye 3 milyon euro imza parası artı 3 yıllığına 9 milyon euro maaş teklif etti.

9 Fatih Karagümrük Spor Toto 1. Lig'e yükseldi TFF 2'nci Lig play-off final maçında Sakaryaspor'u yenen Fatih Karagümrük, 1. Lig'e yükseldi.