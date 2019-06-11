Beşiktaş Aboubakar transferinde büyük mesafe kat etti

Dün yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yla 3 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi.
Mustafa Pektemek'le yollarını ayıran, Larin'i de satmayı planlayan siyah-beyazlılar Burak Yılmaz'a alternatif bir golcü arıyordu.
Kartal'ın, daha önce Beşiktaş'ta 1 yıl forma giyen Aboubakar'ı yeniden kiralamak için harekete geçtiği ifade edildi.
DÖNMEK İSTİYOR
Porto'yla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın Türkiye'ye dönmeyi çok istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın bu transferde büyük aşama kaydettiği öğrenildi.
19 GOL 4 ASİST
Siyah-beyazlılar, 2016 yılında 2.5 milyon euroya kiraladığı Kamerunlu futbolcu, çıktığı 38 maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.
ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU
Geçtiğimiz sezon çapraz bağları koptuğu için Porto'da sadece 11 maça çıkabilen tecrübeli futbolcu, 4 gol 1 asistle oynamıştı.