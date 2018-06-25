Beşiktaş, Aboubakar'ı kiraladı

Negredo ve Love'dan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı yeniden kadrosuna kattı.

ABOUBAKAR YENİDEN KİRALANDI

BeIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlı kulübün hem Porto hem de Aboubakar ile 1 yıllık kiralama anlaşması yaptığı belirtildi. Beşiktaş'ın Aboubakar'ın satın alma opsiyonu konusunda Portekiz kulübüyle görüşmelere devam ettiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Aboubakar transferinin ardından İspanyol golcü Negredo ya da Brezilyalı Love'dan biriyle yolların ayrılması bekleniyor.