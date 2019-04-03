Beşiktaş, Adem Ljajic'i satın almak zorunda

Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan transfer ettiği Adem Ljajic'in takımdaki geleceği belli oldu.

Siyah-beyazlı takımın 10 numaralı pozisyondaki eksiğini tamamlamak için alınan ve iyi bir performans sergileyen Adem Ljajic, sözleşmesindeki madde gereği önümüzdeki sezonda da Beşiktaş forması giyecek.

Torino'dan kiralanırken kontratına zorunlu satın alma opsiyonu da koydurulan Sırp futbolcunun, yaşanan maddi sıkıntıların içerisinde ödenmesi gereken bonservis bedeli kafalarda büyük soru işareti bıraktı.

20 MAÇA ÇIKTI 6.5 MİLYON EURO ÖEDENECEK

beIN Sports'un haberine göre sözleşmesinde 6.5 milyon euroluk (40 milyon TL) zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Sırp oyuncu, kontratta bulunan belirli maç sayısını da (20 maçta en az 45'er dakika) doldurdu. Yani Siyah-Beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Torino'ya 6.5 milyon euroyu sezon sonunda ödemek zorunda.

ÖDEME PALNI TALEP EDİLECEK

Ljajic'i kadrosunda tutmak istese de yaşanan mali krizden dolayı gelecek sezon futbol takımı bütçesinde zorunlu bir tasarrufa gitmeyi planlayan Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için Torino'dan yeni bir ödeme planı talep edebileceği konuşuluyor. 6.5 milyon euroyu taksitlere böldürmek isteyen başkan Fikret Orman ve kurmaylarının İtalyan yöneticilerle masaya oturacağı sızan bilgiler arasında.