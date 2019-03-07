Beşiktaş Adriano ile yollarını ayırıyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetimi, gönderilecek futbolcuları da belirlemeye başladı.

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda büyük oranda bir değişim beklenirken, siyah-beyazlı forma ile yollarını ayıracak isimler arasına Adriano'nun da katılacağı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi savunma hattında daha önce de Gary Medel ile gelecek sezon devam edilmemesi kararını almıştı. Bu listeye eklenen ikinci isim Adriano oldu.

MENAJERİNE BİLDİRİLDİ

3 sezondur Beşiktaş formasını giyen Sambacı, bu sezon 1 milyon 850 bin euro garanti para kazanıyordu.

Yönetimin, 34 yaşındaki futbolcunun yerine kadroya daha genç isimler katmak istediği, bu nedenle de Adriano'nun menajeri ile bir görüşme yapılarak gelecek sezon için Brezilyalı futbolcunun kadroda düşünülmediği bildirildi.

Adriano 3 sezondur forma giydiği Beşiktaş'ta istikrarlı bir grafik çizdi. İlk geldiği 2016-17'de 45 resmi maça çıkarken 2 gol, 4 asistle oynadı.

Geçen sezon 37 resmi maçta yine aynı şekilde 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. Sambacı bu sezon ise 23 resmi maçta 1 asist yaptı. Adriano 3 sezonda 22 sarı kart gördü.