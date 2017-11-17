Beşiktaş-Akhisar maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş Park'taki karşılaşmayı Serkan Çınar, Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yönetecek. Mücadele saat 20.00'den itibaren beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'LA AKHİSAR 11. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Beşiktaş'ın 22 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Manisa'da 2-0, İstanbul'da da 3-1'lik skorlarla kazandı.

KARTAL SAHASINDA YENİLMİYOR

Beşiktaş, iç sahada yaptığı son 32 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 32 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, 6'sı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 25'i de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 32 maçta 26 galibiyet ve 6 beraberlikle 84 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca Cenk, Negredo

Akhisarspor: Lukac, Lopez, Mustafa, Caner, Olcan, Soner, Kadir, Sissoko Serginho, Larsson, Henrique

Ligde deplasmanda oynadığı son iki maçta Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe'yi mağlup ederek zirve takibini sürdüren siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde de kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.