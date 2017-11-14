Beşiktaş Akhisar'a hazırlanıyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

Çift kale maçı kazanan turuncu takım, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına galibiyet pozu verdi. Milli takım kamplarından dönen Dusko Tosic ile Matej Mitrovic de antrenmanda yer aldı. İzinli olduğu için son çalışmada yer almayan Jeremain Lens de idmana katıldı.

Siyah-beyazlılarda milli takım kamplarından henüz dönmeyen Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Pepe, Ryan Babel ve Orkan Çınar, çalışmada yer almadı.

ANTRENMAN SONUNDA ÖZEL ÇALIŞMA

Antrenman sonunda teknik direktör Şenol Güneş; Ricardo Quaresma, Caner Erkin, Anderson Talisca, Alvaro Negredo ve Jeremain Lens'e antrenman sonunda şut ve kanatlardan yapılan ortalarla gol çalışmaları yaptırdı.

Siyah-beyazlı takımın genç oyuncuları Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ve Şiyar Kepir de idmanın ardından özel çalıştı. Şenol Güneş, bu futbolcularla da yakından ilgilendi.