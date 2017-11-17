Beşiktaş evinde Akhisarspor'la berabere kaldı

Spor Toto Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş ile Akhisarspor kozlarını paylaştı.

QUARESMA PENALTI KAÇIRDI

İlk yarıda oyunun hakimi Beşiktaş'tı. Mücadelenin henüz 9. dakikasında penaltı atışı kazanan siyah-beyazlılar, Quaresma ile bu önemli fırsattan yararlanamadı.

Beşiktaş, Lens'le de iki kez gole yaklaştı ancak aradığı golü ilk yarıda bulamadı. Taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

AKHİSAR 10 KİŞİ KALDI MAÇTA KAZANAN OLMADI

İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş, Talisca ile girdiği net pozisyonlardan yararlanmadı. Akhisarspor ise iki kez kontradan golle burun buruna geldi fakat kaleci Fabri kalesinde başarılıydı.

Dakikalar 80'i gösterirken Akhisar'da Paulo Henrique kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra Beşiktaş baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla lider Galatasaray'la puan farkını 4'e düşürdü. Akhisarspor ise puanını 18 yaptı.