Beşiktaş-Akhisarspor - CANLI SKOR

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42' GOL... Beşiktaş 2-0 Akhisarspor (Babel)

39' GOL... Beşiktaş 1-0 Akhisarspor (Pepe)

35' Ev sahibi Beşiktaş bu dakikalarda baskısını yeniden artırdı.

28' Akhisarspor kontra atağa çıktı. Savunmayı 3'e 1 yakalayan konuk takım fırsattan yararlanamadı.

20' Beşiktaş mücadelenin ilk düdüğünden itibaren oyunu rakip sahay yıktı. Siyah-beyazlılar gol için yükleniyor. Akhisarspor ise kontra atak arıyor.

15' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Cyle Larin müsait durumda topu dışarı attı.

11' Beşiktaş'ın penaltı beklentisi sonrası Bülent Yıldırım, VAR ile görüştü. Karar 'devam' oldu.

5' Beşiktaş, Lens ile gole çok yaklaştı. Larin'e çarpan top yandan dışarı gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor.

Siyah-beyazlı takım, son Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi rakibini sahasında ağırlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Lens, Cyle Larin

Akhisarspor: Fatih, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Aykut Çeviker, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Sissoko, Daniel Larsson, Bilal, Seleznov.

